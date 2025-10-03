РЭО и ФАС: тарифная политика в сфере коммунальных услуг находится под контролем Правительства

Российский экологический оператор во исполнение требований предостережения ФАС опроверг информацию о возможном росте тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в десятки раз. Внезапный рост тарифов в области обращения с отходами невозможен, так как изменение платы за вывоз мусора ограничено предельными индексами, устанавливаемыми Правительством. Они зафиксированы в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 15.11.2024 г. № 3287-р.

Для каждого субъекта на 2025 год установлен определенный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги. Повышение тарифов в 2025 году состоялось 1 июля этого года и дополнительного повышения тарифов не планируется. Следующее повышение тарифов запланировано на 1 июля 2026 года, рост тарифов не будет существенно отличаться от повышения потребительских цен.

«При этом тарифы и предельные индексы, ограничивающие их рост, для каждого региона определяются индивидуально. Так, например, предельный индекс в Республике Алтай составляет 8,8%, в Ненецком автономном округе — 9,6%, а в Астраханской области — 10,7%. Показатель определяет рост платежа за все коммунальные услуги в целом — в сферах электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, а также водоотведения, обращения с отходами. Темп роста предельного индекса устанавливается Правительством. Возможность незапланированного роста тарифов в области обращения с ТКО исключена», — пояснили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Ранее ФАС выдала РЭО предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. Российский экологический оператор запустил служебную проверку, с сотрудниками Российского экологического оператора были проведены разъяснения о том, что публичные высказывания могут привести к нарушению антимонопольного законодательства (требований части 5 статьи 1 Закона о защите конкуренции).