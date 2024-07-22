РЭО и «Экосистема» экологизировали молодежный форум центра «Истоки»

Российский экологический оператор и движение «Экосистема» экологизировали форум, который прошел в июне на площадке молодежного историко-культурного центра «Истоки» в Псковской области.

В частности в рамках смены «Семейное волонтерство» работала система раздельного сбора отходов, остатки еды из столовой направляли на скотный двор монастыря. Мероприятие, которое входит в линейку мероприятий платформы Росмолодежь. События, объединило более 30 семей, которые занимаются сохранением культурного наследия России.

«Экологизация стала неотъемлемой частью организации молодежных форумов. Благодаря ей все больше участников узнают о реформе отрасли обращения с отходами, принципах экономики замкнутого цикла, перенимают экопривычки. При поддержке РЭО и движения „Экосистема“ в Псковской области провели экологизацию форума „Истоки“. В прошлом году это мероприятие было в лидерах рейтинга по экологизации и заняло четвертое место. Практика передачи пищевых отходов на скотный двор особенно вдохновила дирекцию всех остальных форумов пересмотреть систему обращения с пищевыми отходами», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Организаторы ввели на форуме раздельный сбор пластика и бумаги, вторсырье направили на переработку. В мерче предусмотрели многоразовые бутылки для использования их у кулеров с водой. В меню добавили вегетарианский рацион, считающийся более углеродно нейтральным, остатки еды из столовой направляли на скотный двор Псковско-Печорского монастыря.

Участникам выдали специальные чек-листы по экологичной подготовке к мероприятию, а также списки с базовыми экопривычками. На самой территории форума организаторы разместили плакаты о ресурсосбережении.

Чтобы сократить углеродный след, организаторы оптимизировали логистику — экспертов форума перевозили на микроавтобусах вместо персональных авто. Все площадки форума разместили в пешей доступности.

«Представители региональных отделений движения продолжают помогать с реализацией проекта „Зеленый стандарт“ — в этот раз Псковское региональное отделение провело лекцию про экологические привычки и осознанное потребление, а также экоквиз и мастер-класс по плетению авосек, приуроченный к акции „Недели отказа от одноразовых пакетов“», — поделился сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев.

Кроме того, помимо лекций и мастер-классов на тему экологии, участникам предложили принять участие в посадке деревьев. По итогам участники высадили целую аллею елей.

Смена «Семейное волонтерство» проходила на площадке молодежного историко-культурного центра «Истоки» с 15 по 19 июня. За это время ее посетили более 150 человек из 29 регионов России. Это более 30 семей, которые занимаются сохранением культурного наследия, семьи-финалисты Международной Премии #МЫВМЕСТЕ представители ВОД «Волонтеры Победы», «Волонтеры культуры» и участники Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.