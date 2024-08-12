РЭО и «Экосистема» экологизировали форум «Область будущего» в Липецке

Отказ от одноразовой посуды и пластиковых баннеров, проведение лекций и мастер-классов стали частью экологизации форума «Область будущего» в Липецкой области. Форум экологизировали при поддержке движения «Экосистема» и Российского экологического оператора.

«Еще один молодежный форум провел экологизацию в рамках всероссийского проекта „Зеленый стандарт“, который РЭО запустил совместно с движением „Экосистема“. Для снижения количества отходов и популяризации экопривычек на форуме „Область будущего“ провели ряд мер экологизации, которая уже стала обязательным пунктом для проведения различных молодежных мероприятий. Для построения экономики замкнутого цикла особенно важно привлекать молодых граждан России, которые зачастую находятся в авангарде экоповестки», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Организаторы использовали для обеспечения питания только многоразовую посуду, вместо бутилированной воды установили кулеры, отказались от пластиковых стаканчиков и раздавали термостаканы и термокружки.

Частью экопросветительской программы стали лекция «Экопривычки: прокачиваем осознанное потребление», экоквиз, мастерская по сбору и переработке пластиковых крышечек.

Сертификаты и благодарности гостям и участникам мероприятия вручили в электронном виде. Программа форума была представлена в формате онлайн.

«Липецк, как крупный промышленный центр, входит в десятку городов России по загрязнению атмосферного воздуха. Чтобы сократить углеродный след, при разработке маршрутов и логистики, была учтена пешая доступность до любой точки на площадке, а также предусмотрена полная загрузка автобусов при выездах на экскурсии. Вместо использования личных автомобилей, участники и эксперты форума пользовались организованным трансфером до места проведения мероприятия», — рассказал сопредседатель Движения «Экосистема» Андрей Руднев.

Для рекламы мероприятия использовались уличные экраны, а не пластиковые баннеры, в состав которых входит пластифицированный поливинилхлорид (ПВХ). Производство ПВХ на всех стадиях сопровождается вредными выбросами, и при горении этот хлорорганический материал выделяет хлористый водород, опасный для здоровья.

Всероссийский молодежный образовательный форум «Область будущего» проходил в Липецкой области с 15 июля по 4 августа. В нем приняли участие более 260 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет из 55 субъектов РФ. Мероприятие направлено на поддержку молодежных инициатив в новейших отраслях IT-индустрии.

Молодежный форум «Область будущего» платформы Росмолодежь. События проходил при поддержке Правительства Липецкой области и Федерального агентства по делам молодежи.