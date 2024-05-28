РЭО и «Экосистема» экологизировали форум на Алтае

«РЭО поддерживает экологизацию молодежных форумов, которую проводит движение „Экосистема“ в рамках проекта „Зеленый стандарт“. Это позволяет не только снизить нагрузку на окружающую среду, но и привить молодежи экопривычки, вовлечь их в формирование экономики замкнутого цикла в нашей стране и сделать свой вклад в реформу отрасли по обращению с отходами», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

В рамках экологизации на форуме была организована серия эколого-просветительских мероприятий — лекция «Экопривычки, прокачиваем осознанное потребление» и игра на знание экологических терминов «ЭкоАктивити».

Также «Экосистема» вместе с организаторами форума запустила для участников форума чат-бот, который рассказывал об экопривычках и осознанном потреблении в формате викторины.

В столовой на территории форума использовалась только многоразовая посуда, а в меню был добавлен вегетарианский тип питания.

Вместо бутилированной воды организаторы установили кулеры в шатрах образовательной программы, а использованные пластиковые бутылки и крышечки собрали для дальнейшей переработки. В переработку также отправят баннеры с форума, региональное отделение «Экосистемы» в Алтайском крае перешьет их в сумки-шопперы.

Кроме того, в набор мерча участников положили ручку и блокнот из переработанных материалов, чтобы показать реальность переработки вторичного сырья. А на самой площадке о бережном потреблении ресурсов участникам напоминали плакаты об экономии воды и электричества.

«Мы продолжаем работу на экологизацией форумов Росмолодежи — на площадке „Алтай. Территория развития“ мы смогли традиционно поработать с участниками над их экологическими навыками и применить полученные знания на практике в рамках самого мероприятия. А уже вместе с организаторами сократить углеродный след посредством выбора многоразовых или перерабатываемых альтернатив: начиная с мерча и заканчивая посудой в столовом пространстве», — поделился сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев.

Форум «Алтай. Территория развития», который входит в линейку Росмолодёжь. События, проходил с 23 по 28 мая в городе-курорте федерального значения Белокуриха. Мероприятие собрало более 500 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет из разных регионов России. Ключевая тема форума в этом году — «Работающая молодежь».