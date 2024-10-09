РЭО и «Экомашгрупп» подписали соглашение о присоединении к Консорциуму «Экономика замкнутого цикла»

Российский экологический оператор и компания «Экомашгрупп» подписали соглашение о присоединении к Меморандуму о создании Консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. Соглашение было подписано 8 октября на полях Российского экологического форума (РЭФ).

«С момента создания в консорциум регулярно вступают ведущие игроки отрасли, которые руководствуются едиными целями по совершенствованию комплексной системы обращения с отходами, внедрению принципов экономики замкнутого цикла и развитию кадрового потенциала в данных областях. Новым членом консорциума стал наш партнер — компания „Экомашгрупп“. Мы видим, что компания открыта для молодых специалистов и готова вкладывать свои ресурсы для того, чтобы достичь целей консорциума», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

«Экомашгрупп» является партнером и спонсором номинации «Экологические лидеры» конкурса «Зеленая премия».

«Нехватка специально подготовленных кадров сейчас ощущается во всех областях и для нас вступление в консорциум — это ответственный и социально ориентированный шаг. Отрасли необходимы квалифицированные кадры, и мы готовы оказывать всестороннюю поддержку этим специалистам», — подчеркнул генеральный директор ООО «Экомашгрупп» Александр Пугин.

РЭО основал Консорциум «Экономика замкнутого цикла» в 2021 году. В него вошли представители науки, образования, промышленности и отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Работа консорциума направлена на подготовку узких специалистов в области экономики замкнутого цикла, поддержку педагогического и научного сообщества, внедрение новых технологий. Всего в консорциум вошли более 20 вузов, а также отраслевые компании и ключевые игроки отрасли обращения с отходами.