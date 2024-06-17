РЭО и Эколята запустили акцию по сбору макулатуры

Акция по сбору макулатуры «Спасаем деревья с Эколятами», организованная при участии Российского экологического оператора, стартовала в России. В рамках акции в детских садах будет проводиться сбор макулатуры, направленный на популяризацию среди детей экологических привычек.

«Любовь к природе и бережное отношение к ней важно прививать с самого юного возраста. Акция по сбору макулатуры „Спасаем деревья с Эколятами“ направлена на популяризацию экопривычек, раздельного сбора отходов и повторного использования материалов среди детей дошкольного возраста. Работа проводится в рамках реформы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и формирования экономики замкнутого цикла», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Участвовать в акции могут дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации субъектов РФ. Акция проводится в три этапа: муниципальный, региональный и федеральный.

«Одна из задач акции — собрать как можно большее количество макулатуры. Члены жюри определят победителей и призеров акции по итогам федерального этапа, награждение состоится до конца проведения акции», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Инициаторами проведения акции выступили Программный комитет Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы» в Совете Федерации, Российский экологический оператор и Минприроды РФ. Акция продлится по 15 декабря 2024 года.