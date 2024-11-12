РЭО и «ЭкоХод» проведут заключительный вебинар по профориентации для педагогов
Российский экологический оператор проведет заключительный вебинар просветительского цикла «ЭкоХод», на котором эксперты расскажут педагогам об экономике замкнутого цикла.
«РЭО реализует совместно со Всероссийским образовательным проектом по формированию культуры обращения с отходами „ЭкоХод“ цикл экопросветительских вебинаров. Они рассчитаны на педагогов, которые стремятся сформировать экологическую культуру у школьников. В конечном итоге мы хотим донести до молодого поколения, что отходы могут стать ценными ресурсами и использоваться повторно, объяснить на понятных практиках, что такое экономика замкнутого цикла и какой вклад в ее формирование может внести каждый из нас», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.
На вебинаре выступит куратор деятельности Консорциума «Экономика замкнутого цикла» Дамир Янахов. Он расскажет о том, чем может быть полезен Консорциум педагогам в области повышения квалификации и профориентации школьников, задачах в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и кадровом запросе, а также опыте Института экологии РУДН по подготовке кадров для зеленой экономики.
Чтобы получить сертификат о прохождении вебинара, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта до 18:00 12 ноября 2024 года, а также подключиться к вебинару 13 ноября 2024 в 14:00 по Москве.
Подробнее о просветительских мероприятиях можно узнать по ссылке.