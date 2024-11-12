РЭО и «ЭкоХод» проведут заключительный вебинар по профориентации для педагогов

«РЭО реализует совместно со Всероссийским образовательным проектом по формированию культуры обращения с отходами „ЭкоХод“ цикл экопросветительских вебинаров. Они рассчитаны на педагогов, которые стремятся сформировать экологическую культуру у школьников. В конечном итоге мы хотим донести до молодого поколения, что отходы могут стать ценными ресурсами и использоваться повторно, объяснить на понятных практиках, что такое экономика замкнутого цикла и какой вклад в ее формирование может внести каждый из нас», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

На вебинаре выступит куратор деятельности Консорциума «Экономика замкнутого цикла» Дамир Янахов. Он расскажет о том, чем может быть полезен Консорциум педагогам в области повышения квалификации и профориентации школьников, задачах в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и кадровом запросе, а также опыте Института экологии РУДН по подготовке кадров для зеленой экономики.

Чтобы получить сертификат о прохождении вебинара, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта до 18:00 12 ноября 2024 года, а также подключиться к вебинару 13 ноября 2024 в 14:00 по Москве.

Подробнее о просветительских мероприятиях можно узнать по ссылке.