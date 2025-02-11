РЭО и «ЭкоХод» объявили новый сезон экоуроков для педагогов и школьников

Российский экологический оператор приглашает педагогов принять участие во Всероссийском проекте по формированию культуры обращения с отходами «ЭкоХод». Благодаря материалам РЭО и «ЭкоХода» педагоги и юные экоактивисты узнают о раздельном сборе и переработке отходов, экопривычках и осознанном потреблении.

«РЭО предлагает педагогам пройти курсы „Зеленая школа“ и „Дневник эковолонтера“, поделиться новыми знаниями с самыми юными экоактивистами. Благодаря такому взаимодействию не только больше взрослых и детей узнает о принципах экономики замкнутого цикла и обращении с отходами, но и приобретет экопривычки, которыми будет делиться со своими близкими», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Участники смогут узнать о правильном обращении с отходами и зеленой экономике в интерактивном курсе «Зеленая школа». С помощью курса «Дневник эковолонтера» педагоги научатся правильно организовывать и проводить экологические события, акции и занятия. А самым маленьким об экопривычках педагоги расскажут с помощью мультфильмов «Помощники Земли».

«Педагоги, которые проведут занятия с использованием материалов РЭО и „ЭкоХода“, получат сертификат. Более того, многие участники прошлого года после получения знаний реализовали свои экоинициативы и даже стали победителями и призерами конкурса „Зеленая премия“», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Программа стартует в феврале и продлится по декабрь 2025 года. Подробнее на сайте.