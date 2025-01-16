РЭО и ДОМ.РФ определили перечень материалов из вторсырья для применения в стройке

Российский экологический оператор и ДОМ.РФ составили перечень строительных материалов, которые изготавливаются из вторичного сырья и могут применяться при возведении жилых зданий и благоустройстве придомовых территорий.

Список включает около 90 наименований, разбитых на семь категорий. Среди них — товары для обустройства строительных площадок, гидроизоляционные и кровельные материалы, электромонтажные изделия, материалы для улично-дорожной сети и благоустройства территории, уличные и интерьерные решения, воспроизведенные с помощью 3D-печати.

«В рамках сотрудничества в области „зеленого“ строительства РЭО и ДОМ.РФ подготовили перечень стройматериалов, сделанных из вторсырья. Напомню, что с 1 января 2025 года вступили в силу новые требования по обязательному использованию вторсырья при производстве цемента, кирпичей и многих других материалов, а также ряда услуг. Это коснется строительства жилья, благоустройства, дорожного строительства. В каждом секторе определен свой процент вторсырья в итоговой продукции. Внедрение новых условий направлено на формирование экономики замкнутого цикла, сохранение ресурсов и снижение полигонного захоронения в нашей стране», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Перечень был составлен на основе анализа производителей строительных материалов, содержащих вторичные компоненты. РЭО проверял их в ходе документальных и выездных оценок перерабатывающих заводов для включения в реестр утилизаторов. ДОМ.РФ, в свою очередь, провел оценку предложений от компаний и принял участие в отборе компонентов, которые наиболее часто используются в жилищном строительстве на всех этапах девелоперского цикла.

«Перечень подготовлен для застройщиков, которые стремятся реализовать свои проекты в соответствии с „зелеными“ национальными стандартами и принципами экономики замкнутого цикла. Будущее именно за подходом, когда отходы получают „вторую жизнь“. Опыт ведущих девелоперов показывает, что грамотное использование вторсырья делает проекты более выгодными, повышает экологичность и эффективность процессов в стройке. Однако сегодня перерабатывается только 13% строительных отходов, поэтому мы считаем, что необходимо создавать условия и стимулы для более масштабного применения материалов из вторсырья в отрасли», — отметила директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству ДОМ.РФ Марина Слуцкая.

Подготовка перечня велась в рамках соглашения о сотрудничестве между ДОМ.РФ и РЭО, которое стороны подписали в августе 2023 года. Документ также предполагает совместную работу над повышением информированности среди застройщиков и других участников рынка о преимуществах применения национальных «зеленых» стандартов.

Перечень продукции, произведенной с использованием вторичного сырья для использования в сфере строительства, размещен на странице, посвященной экономике замкнутого цикла, на сайте РЭО. Скачать документ можно по ссылке.