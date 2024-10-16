РЭО и «Чистые промышленные технологии» создадут предприятие по переработке текстиля

Российский экологический оператор заключил с производителем нетканых материалов ООО «Чистые промышленные технологии» соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется создать предприятие по утилизации отходов текстиля. Соглашение было подписано на полях Российского экологического форума (РЭФ) 8 октября.

«Текстильные отходы — один из наиболее сложных видов отходов для утилизации. В нашей стране лишь около 3% таких отходов перерабатывается. Поэтому на сегодня перед отраслью стоит амбициозная задача — создать инфраструктуру по сбору и переработке б/у текстиля. Данное соглашение, в рамках которого РЭО и компания „Чистые промышленные технологии“ рассмотрят возможность строительства объекта утилизации, — еще один шаг в достижении этой цели», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В рамках соглашения стороны проработают меры для создания предприятия по утилизации отходов текстильных изделий на территории Московской области.

Генеральный директор ООО «Чистые промышленные технологии» Андрей Тузинович отметил, что проект «Рекуперация текстильных волокон с применением в нетканых материалах для различных отраслей», который реализуется в рамках соглашения, является принципиально новым для отрасли в России.

«Подобных проектов не было в России, поскольку никто из производителей не соединил в единую цепь компетенции и опыт от сбора текстиля, сортировки, переработки и выпуска конечного изделия. По результатам деятельности возможно тиражировать проект в регионы с подготовкой кадров, технологией и другими знаниями», — подчеркнул Андрей Тузинович.

РЭО рассмотрит возможность оказания мер поддержки проекту.

Дорожная карта сотрудничества будет разработана в течение 90 календарных дней со дня заключения соглашения.