РЭО и Бауманка разработали рекомендации для сбора и верификации отчетности по выбросам парниковых газов

Российский экологический оператор разработал методические рекомендации совместно с МГТУ им. Н. Э. Баумана, а также при участии Фонда «Центр стратегических разработок» и Пермского национального исследовательского политехнического университета. Они помогут компаниям отрасли, а также органам по валидации и верификации обеспечить сбор и подтверждение точной информации о выбросах парниковых газов с объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

«В рамках системной работы по низкоуглеродному развитию потребовался документ с едиными методическими подходами к сбору и верификации информации о выбросах парниковых газов с объектов в нашей отрасли. Из-за того, что верифицированной информации о выбросах пока крайне мало, то и на долгий срок точно спрогнозировать выбросы, в том числе в целом по отрасли, а также наметить мероприятия по их снижению на сегодняшний день является трудной задачей. Для ее решения РЭО создает инструменты оценки и регулирования. Подготовленные методические рекомендации стали такими инструментами наряду с недавно анонсированной методикой измерения компонентного состава и свойств ТКО. Материалы будут полезны для отраслевых экспертов, операторов по обращению с ТКО, органов по валидации и верификации», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Методические рекомендации РЭО подготовил для того, чтобы к моменту, когда отчетность станет обязательной, у участников отрасли появился опыт ее правильного составления с данными, максимально соответствующими фактическим показателям.

Работа над методическими рекомендациями была многоступенчатой и максимально открытой для научного сообщества и участников рынка, отметил советник генерального директора РЭО по вопросам экологического мониторинга Сергей Егоршев.

«В ноябре 2023 года на площадке Фонда „Центр стратегических разработок“ и в декабре 2024 года на площадке РЭО прошли общественные обсуждения документа. В них приняли участие эксперты из действующих органов по валидации и верификации, центров лабораторного анализа и технических измерений, сотрудники профильных министерств более 30 регионов. Была проведена апробация разработанных методических рекомендаций путем расчета выбросов на объектах по обращению с ТКО, расположенных в Москве, Московской области и Пермском крае», — рассказал Сергей Егоршев.

Методические рекомендации будут востребованы среди экспертов органов по валидации и верификации парниковых газов при планировании и верификации отчетов, а также среди операторов по обращению с ТКО при подготовке обязательной или добровольной углеродной отчетности.

«Разработанный документ позволит обеспечить прозрачность процедуры проведения верификации для хозяйствующих субъектов в сфере обращения с ТКО и повысить уровень доверия к результатам работы органов по валидации и верификации парниковых газов», — отметил Исполнительный руководитель кластера «Технологии защиты природы» МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Иванов.

Первый заместитель генерального директора Центра стратегических разработок Татьяна Радченко назвала сектор обращения с отходами одним из самых сложных с точки зрения проведения оценки выбросов парниковых газов.

«Методические рекомендации делают огромный вклад в повышение „климатической“ грамотности в этой сфере и детализируют набор первичной информации и документации, необходимой для такой оценки. Рекомендации будут востребованы как непосредственно со стороны компаний, оказывающих услуги в сфере ТКО и отчитывающихся о выбросах парниковых газов, так и органами власти, верификаторами выбросов парниковых газов, а также возможными инициаторами климатических проектов в сфере обращения с отходами», — отметила она.

Полный текст методических рекомендаций опубликован на сайте РЭО, в разделе «Документы» на странице, посвященной ESG. Ознакомиться с ними можно по ссылке.