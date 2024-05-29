РЭО и Башкирия договорились о запуске проектов по утилизации осадков сточных вод

Фото: РЭО

Российский экологический оператор и правительство Республики Башкортостан запустят совместные проекты по утилизации отходов водоотведения предприятий жилищно-коммунального хозяйства, что позволит не менее, чем в три раза сократить количество избыточного осадка сточных вод, направляемого на захоронение. Об этом говорится в соглашении, которое было подписано между РЭО и Башкирией 25 мая на полях Всероссийского инвестиционного сабантуя 2024 в Сибае.

«Ежегодно в Башкирии образуется более 300 тысяч тонн избыточного осадка сточных вод — основного отхода, образующегося в процессе оказания услуг по водоотведению. Мы предлагаем запустить пилотные проекты с применением мер финансовой поддержки РЭО на территории Республики. Соглашение такого рода с руководством российского региона подписываем впервые. Это очень символично, потому что именно в Республике Башкортостан успешно реализуется крупнейший в ПФО и один из крупнейших в России концессионный проект в сфере обращения с ТКО. Рассчитываем, что реализация этих проектов позволит более чем в три раза сократить количество избыточного осадка сточных вод, направляемого на захоронение, и снизить негативный эффект от объектов водоотведения в виде неприятного запаха», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

РЭО планирует в ближайшее время приступить к проведению опытных испытаний отобранных компанией технологий утилизации осадков сточных вод на одном из водоканалов Республики. По их результатам РЭО рассчитывает на заключение инвестиционных или концессионных соглашений о реконструкции систем водоотведения водоканалов Башкирии. Данным проектам может быть предоставлено льготное финансирование РЭО.

«За последние 4 года Республика значительно повысила свой экологический рейтинг. Если в первый год существования „Зеленого рейтинга“ РЭО мы находились в пятом десятке, то в 2023 году Башкортостан вошел уже в первую десятку рейтинга. Уверен, что экологические проекты, которые реализуются сегодня в регионе, позволят достигнуть еще более высоких показателей», — сказал премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров.

В Республике Башкортостан уже реализуется самый крупный концессионный проект в Приволжском федеральном округе и один из крупнейших в России по созданию трех комплексных объектов по обращению с ТКО мощностью более 600 тысяч тонн в год. Объем инвестиций в проекты составил более 12 млрд рублей, из которых 95% будет предоставлено РЭО в виде долгосрочных льготных займов концессионерам.

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