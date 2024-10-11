РЭО и Ассоциация демонтажников договорились о развитии сферы утилизации отходов строительства

Российский экологический оператор и Национальная ассоциация демонтажных организаций заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие сферы утилизации отходов строительства и сноса, а также на их максимальное вовлечение во вторичный оборот. Соглашение было подписано 8 октября на Российском экологическом форуме (РЭФ).

«В 2022 году Правительство РФ утвердило отраслевые программы „Применение вторичных ресурсов, вторичного сырья из отходов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2022−2030 годы“ и „Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве“. Для достижения целей, обозначенных в программах, РЭО подписал соглашение с Ассоциацией, которое будет способствовать скорейшему переходу к экономике замкнутого цикла в части применения отходов строительства и сноса на территории Российской Федерации», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Сотрудничество РЭО и Ассоциации направлено на увеличение доли утилизации отходов строительства и сноса, развития и укрепления межрегиональных и международных связей субъектов Российской Федерации в сфере обращения с отходами строительства и сноса, а также на повышение инвестиционной привлекательности проектов в сфере утилизации отходов строительства и сноса.

«Для достижения успеха в реализации Экономики замкнутого цикла в строительном секторе необходимо выработать конкретные шаги. Первым из таких шагов является нормативно-правовое регулирование деятельности по обращению с отходами строительства и сноса в части обязательной обработки с применением мобильных установок и раздельного накопления по группам однородных отходов на объекте их образования. Только выполнение этого первого шага позволит нам продвинуться дальше. Я надеюсь, что в сотрудничестве с ППК „Российский экологический оператор“ мы обеспечим глубокое вовлечение отходов строительства и сноса во вторичное использование вместе с пользой как для окружающей среды, так и для экономики нашей страны», — добавил управляющий Ассоциации Артем Кондратьев.

РЭО и Ассоциация займутся проработкой вопросов, касающихся повышения эффективности обращения с отходами строительства и сноса, и совершенствованием законодательства в данной сфере.