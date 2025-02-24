РЭО и Альфа-Банк договорились о софинансировании инвестпроектов в области ТКО

Российский экологический оператор и АО «Альфа-Банк» стали партнерами в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

«Мы расширяем перечень банков-партнеров. И РЭО уже приступил к структурированию проектов с новым партнером — Альфа-Банком. Рассматриваем несколько проектов по созданию новых объектов обращения с ТКО, которые позволят достичь целей национального проекта „Экологическое благополучие“. Сотрудничество с банковским сектором необходимо для развития отрасли обращения с ТКО и формирования экономики замкнутого цикла в России», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В рамках сотрудничества будет рассмотрена возможность участия Альфа-Банка в приобретении облигаций, выпускаемых РЭО. Средства будут направляться на финансирование проектов в сфере обращения с отходами.

Приобретение облигаций ППК «РЭО» позволит банку получить доходность выше ключевой ставки Банка России на всем сроке обращения облигаций, а отрасли получить льготное финансирование на реализацию инвестиционных проектов.