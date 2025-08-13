РЭО: Гватемала начнет применять российские технологии по обращению с отходами

Российский экологический оператор и представители Гватемалы провели круглый стол, по итогам которого приняли совместную декларацию. Стороны договорились о сотрудничестве в сфере обращения с отходами. Гватемала планирует использовать российские технологии для переработки и внедрения экономики замкнутого цикла.

«Российские технологии в сфере обращения с отходами показывают хорошие результаты и могут быть полезны в самых разных странах. Мы готовы делиться опытом и помогать запускать эффективные проекты, которые будут работать в конкретных климатических и экономических условиях», — отметили в пресс-службе РЭО.

Стороны договорились активнее обмениваться информацией и лучшими практиками в области переработки отходов, водоочистки и внедрения принципов экономики замкнутого цикла. Также поддержана идея запуска пилотных проектов по переработке отходов агропромышленного комплекса.

Представители РЭО рассказали о возможных направлениях сотрудничества и предложили технологии, которые можно адаптировать под условия Гватемалы.

От гватемальской стороны в мероприятии приняли участие депутат Конгресса Республики, руководство государственного университета «CUNOC-USAC» и представители бизнеса.