РЭО: еще один экоцентр открылся в Красноярском крае

Центр экологических инициатив «Зеленый гараж» открыл экоцентр в Железногорске Красноярского края. Активисты центра планируют просвещать и вовлекать местных жителей в осознанное потребление.

«Активисты центра „Зеленый гараж“ уже более трех лет проводят различные экологические акции в Железногорске. Теперь у городского экосообщества появился свой дом, новый экоцентр. Для небольшого города это не просто шаг к устойчивому развитию, но и возможность собрать единомышленников вокруг идеи заботы о природе, вдохновить жителей на экологически ответственный образ жизни», — отметил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Экоцентр принимает более 20 видов вторичных ресурсов, часть из которых перерабатывается в самом крае.

Помимо приема вторсырья и общения единомышленников, в экоцентре будут проводиться экоуроки, экскурсии, мастер-классы по переработке вторсырья и переделке вещей, игротеки, просмотры фильмов на экологическую тематику.

«Невозможно формировать экологическую культуру обращения с отходами без создания возможности для практической реализации. Постоянный экоцентр, где в приятной обстановке можно сдавать отходы на переработку, — это важный инфраструктурный элемент для городов современной России», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Активисты также планируют создать в экоцентре «музей мусора», посвященный ответственному потреблению и переработке материалов. Уже сейчас на стенах «Зеленого гаража» размещены плакаты про одноразовый пластик, вред свалок и пользу переработки.

Проект реализуется при грантовой поддержке Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края.