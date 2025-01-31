РЭО: еще 6 утилизаторов вошли в реестр РОП с начала 2025 года

С начала 2025 года в реестр утилизаторов вошли 6 компаний, их общее количество достигло 86.

Данные объекты утилизации отходов от использования товаров прошли проверку документов и выездную оценку, которую проводил Росприроднадзор при участии специалистов Российского экологического оператора. Указанные мероприятия позволили подтвердить наличие необходимого оборудования по утилизации, способного производить заявленную продукцию, а также подтвердить мощности по утилизации.

«РЭО совместно с Минприроды России был инициатором создания реестра утилизаторов в рамках реформы расширенной ответственности производителей (РОП). С 2024 года реестр начал свое функционирование, его ведение обеспечивается Росприроднадзором. Реестр необходим для того, чтобы отсечь недобросовестные компании, которые не осуществляют фактическую утилизацию отходов от использования товаров. Для исполнения РОП производители и импортеры товаров и упаковки могут обращаться к утилизаторам, включенным в реестр, что экономически более выгодно, либо уплатить экологический сбор в бюджет Российской Федерации. Отмечу, что заявления на включение в реестр утилизаторов также поступают и в РЭО на регулярной основе в соответствии с действующими требованиями законодательства», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Во время выездных оценок, которые проводятся Росприроднадзором и РЭО, специалисты проверяют достоверность представленных сведений, наличие заявляемого оборудования, его производственную мощность и возможность производства продукции с заявленными характеристиками.

Чтобы компании могли разобраться в новых требованиях в части реестра утилизаторов и РОП, РЭО создал отдельный раздел на сайте с необходимыми разъяснениями. В частности, на сайте размещены рекомендации по подготовке документов для включения в реестр утилизаторов.

Только после включения в реестр утилизаторы могут предоставлять услуги производителям и импортерам товаров в рамках РОП, необходимые для выполнения нормативов утилизации. По итогам оказания услуг производителям и импортерам выдаются соответствующие акты об утилизации отходов от использования товаров.