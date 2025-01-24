РЭО: еще 365 тысяч контейнеров для ТКО требуется установить в регионах

В российских регионах требуется установить дополнительные контейнеры для твердых коммунальных отходов (ТКО) в количестве 365 тысяч. К такому выводу пришли аналитики Российского экологического оператора после того, как провели анализ потребности в контейнерных площадках и контейнеров. Оснащение дополнительными контейнерами позволит избегать навалов на имеющихся площадках и выброса отходов в неположенных местах.

«Сейчас в стране около 1,1 млн мест (площадок) накопления отходов, на которых установлено 2,4 млн контейнеров. Но требуется соорудить еще не менее 200 тысяч площадок, с учетом тех, которые требуют обустройства в соответствии с требованиями СанПиН, и оборудовать их 365 тысячами контейнеров для смешанных ТКО. Без необходимого количества контейнеров на имеющихся площадках образуются навалы, также люди вынуждены выбрасывать отходы в неположенных местах, создавая свалки, отравляющие окружающую среду. Развитие инфраструктуры необходимо для создания комплексной системы обращения с ТКО, включающей в себя сбор, обработку и утилизацию отходов от жителей страны», — сказал глава РЭО Денис Буцаев.

В 151 городе с населением более 100 тысяч человек внедрено раздельное накопление ТКО. Общая численность населения этих городов составляет 71,5 млн человек, для пользования которых установлено более 190 тысяч контейнеров.

Самый высокий процент охвата населения раздельным накоплением ТКО отмечается в Центральном федеральном округе — 84%, самый низкий в Южном федеральном округе — 45%.

В 51 регионе реализуется двухконтейнерная система сбора отходов, в 18 регионах реализуется пофракционная система сбора отходов, в 10 регионах комбинируются обе системы — двухконтейнерная и пофракционная.