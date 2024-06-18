Отчет об устойчивом развитии РЭО за 2023 год прошел процедуру общественного заверения

Экспертный совет по устойчивому развитию Российского экологического оператора провел процедуру экспертного заверения отчета об устойчивом развитии компании за 2023 год. Заседание проходило 13–14 июня 2024 года.

«Все инициативы РЭО являются неотъемлемой частью устойчивого развития, все они направлены на уменьшение экологического вреда. В отчете об устойчивом развитии компании за 2023 год содержится информация о достижениях РЭО по данному направлению деятельности. Мы убеждены, что РЭО вносит значительный вклад в стабильное развитие России, основываясь на социально-экологических приоритетах управления», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Отчет содержит информацию о деятельности РЭО в области устойчивого развития, взаимодействии с заинтересованными лицами по проектам, касающихся вопросов окружающей среды, социальной сферы и экономики.

Отчет подтверждает приверженность РЭО принципам ответственного финансирования, раскрывает информацию об инвестициях в создание современной инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и влиянии на процессы ESG-трансформации компаний сферы обращения с ТКО и экономики замкнутого цикла.

Отчет за 2023 год является вторым нефинансовым отчетом РЭО. В 2023 году на Российском экологическом форуме (РЭФ) был представлен дебютный отчет об устойчивом развитии РЭО за 2021–2022 годы.