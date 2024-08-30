РЭО: эксперимент по утилизации упаковки для импортных товаров стартует 1 сентября

Эксперимент по контролю за ввозом товаров и исполнением обязанности по утилизации отходов от их использования заработает с 1 сентября в России. В Российском экологическом операторе разъяснили новые правила расширенной ответственности производителей (РОП).

«Новый закон о РОП вступил в силу 1 января 2024 года, отдельные его акты начинают действовать со следующего года. Это касается обязанности по утилизации отходов, которую импортеры должны будут исполнять начиная с 1 января 2026 года. Для апробации данного инструмента правительство Российской Федерации запускает эксперимент, в рамках которого отдельные группы товаров, включая упаковку, будут подпадать под действие этих правил. Эксперимент в отношении импортеров стартует 1 сентября 2024 года», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В рамках эксперимента импортеры должны будут оплатить экологический сбор или предоставить банковскую гарантию и поручительство утилизатора. Согласно требованиям, это необходимо сделать до выпуска товаров, в том числе товаров в упаковке, в обращение. Обязанность распространяется только на товары из стран, не входящих в Евразийский экономический союз.

«Согласно обновленному механизму РОП, производители и импортеры обязаны отчитываться об утилизации отходов от товаров и упаковки. Для безболезненного перехода к новым правилам, требования вводятся постепенно, а для импортеров — проводится эксперимент. Нововведения призваны сделать процессы внутри РОП более прозрачными, а также стимулировать производителей создавать больше инфраструктуры для переработки отходов», — добавил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

При этом получить поручительство возможно только от утилизатора, включенного в создаваемый реестр утилизаторов. Он формируется Росприроднадзором с привлечением РЭО.

«Для формирования реестра проводятся документарная и выездная оценки. Они позволяют проверить, соответствуют ли утилизаторы и их мощности требованиям, могут ли они фактически осуществлять утилизацию, о которой заявляют. Только после проверки на соответствие утилизатор вносится в реестр. Таким образом отсеиваются недобросовестные организации, которые мешают реальной переработке отходов в России», — сказал директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

Федеральный закон № 451-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об отходах производства и потребления“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации» был принят 4 августа 2023 года и вступил в силу 1 января 2024 года. До 1 января 2027 года нормативы утилизации упаковки будут поэтапно расти: с 2025 года такая обязанность заработает в отношении 55% массы упаковки, с 2026 года — 75% ее массы, с 1 января 2027 года — 100%.