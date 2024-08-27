РЭО экологизировал испытания на право ношения крапового берета

Фото: РЭО

Российский экологический оператор провел экологизацию мероприятия для военнослужащих запаса сил специального назначения. На территории испытаний был организован раздельный сбор отходов.

«Экологизация мероприятий вышла на новый уровень. При поддержке РЭО был организован раздельный сбор отходов на испытаниях на право ношения крапового берета для военнослужащих запаса сил спецназа. Важно прививать экопривычки как можно большему числу граждан, ведь каждый привносит свой вклад в экологическое будущее нашей страны», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В рамках экологизации РЭО установил баки для раздельного сбора отходов. Собранное вторсырье было направлено на переработку.

Мероприятие прошло 24 августа на базе ЧОУ ДПО «Центр специальной подготовки „Витязь“» в Московской области. Его посетили более 650 человек.

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