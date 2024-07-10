РЭО экологизировал форум «Метеор» в Нижнем Новгороде

Участники форума «Метеор» в Нижегородской области переработали 50 килограммов пластиковых крышечек. Такую возможность организаторы предоставили гостям в рамках экологизации форума при поддержке Российского экологического оператора.

«Молодежные форумы активно проходят экологизацию и внедряют принципы осознанного потребления, устраивают различные экопросветительские мероприятия, на которых рассказывают об экономике замкнутого цикла. При поддержке РЭО экологизацию прошел форум „Метеор“ в Нижегородской области. На территории был установлен „Зеленый фургон“, в котором участники переработали 50 кг крышек. Также на форуме была представлена команда „УБЕРУ“, чей картой с пунктами приема вторсырья пользуются по всей России», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Мастерская переработки «Зеленый фургон» работал 4 и 5 июля. Его посетили 800 человек, было изготовлено 500 изделий из 50 кг крышек.

«Помимо площадки с передвижной мастерской переработки в рамках экологизации форума Нижегородское региональное отделение Движения „Экосистема“ провело серию просветительских мероприятий. Ребята смогли узнать базовые экопривычки на лекции и познакомиться с принципами воздействия промышленности на окружающую среду во время игры „Завод“, а следом изготовить открытки из переработанной бумаги и самостоятельно сплести авоськи на мастер-классах», — поделился сопредседатель Движения «Экосистема» Андрей Руднев.

Представители «УБЕРУ» рассказали гостям форума о важности раздельного сбора отходов и переработке, о пунктах приема, которые в том числе можно найти на крупнейшей карте в мобильном приложении «УБЕРУ» и на сайте.

Молодежный форум «Метеор» проходил с 4 по 9 июля в Нижегородской области.