РЭО экологизировал еще 4 молодежных форума в регионах

«Экологизация форумов активно продолжается, все больше регионов показывают на своем примере, что проводить мероприятия можно экологично. В рамках экологизации участники форумов могут узнать о реформе отрасли обращения с отходами и формировании экономики замкнутого цикла, ведь здесь важно участие каждого», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

На форуме «БерегА», который проходил с 2 по 6 сентября в Астраханской области, остатки еды передали в приют для животных, были установлены баки для раздельного сбора отходов с QR-кодами с инструкциями, на бейджах не было ламинации.

В экологизацию Всероссийского молодежного образовательного форума «Ростов» и Молодежного образовательного форума «Ладога» вошли использование только многоразовой посуды, кулеров вместо бутилированной воды, полный отказ от пластиковых стаканчиков на территории форума, экологичный мерч, электронный документооборот.

А на Всероссийском молодежном форуме «Шерегеш» для участников устроили экологические лекции и мастер-классы по росписи шопперов и созданию экоподелок из природных материалов.

«Экологические практики уже становятся неотъемлемой частью каждого форума, так, высадка саженцев на „Ладоге“ уже проходит не в первый раз, а экологические мастер-классы ежегодно привлекают внимание форумчан. Все больше организаторов мероприятий внедряют экологические решения на этапе подготовки к форуму: это и изготовление многоразовой продукции, и выбор экологичных альтернатив. Вместе мы ведем работу над формированием новых экологических привычек у молодого поколения всей страны», — поделился сопредседатель Движения «Экосистема» Андрей Руднев.