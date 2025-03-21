РЭО: единая цветовая индикация контейнеров для ТКО заработает в России с 2030 года

Регионы должны будут перейти на единую цветовую индикацию контейнеров для твердых коммунальных отходов (ТКО) — синий и серый цвета — с 1 января 2030 года. Об этом говорится в постановлении Правительства Р Ф № 293 «Об утверждении порядка обращения с твердыми коммунальными отходами», в разработке которого принимали участие в том числе специалисты Российского экологического оператора.

«Правительство РФ утвердило новые правила обращения с ТКО, согласно которым с 1 января 2030 года устанавливается единая цветовая индикация контейнеров для раздельного накопления. Серый — для накопления смешанных несортированных отходов, синий — для нескольких групп однородных отходов. Иные цвета тоже можно применять, но только если осуществляется сбор более двух вторичных фракций. Субъект РФ также будет вправе выбирать другие цвета, но должен будет согласовать их с Минприроды РФ. Такая мера позволит упростить раздельное накопление отходов и сделать его понятным для граждан, как итог — увеличить объем сортировки и снизить захоронение на полигонах», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Для сбора более двух вторичных фракций будут применяться такие цвета: оранжевый — для пластмассовых отходов, кроме резиновых, а также для металлолома, отходов черных и цветных металлов; зеленый — для отходов стекла; коричневый — для отходов пищевой продукции, кроме напитков и табачных изделий; серый — для несортированных ТКО.

Если ТКО собираются в пакеты, то к ним устанавливаются те же обозначения цветовой индикации, что и для контейнеров.

До 1 января 2030 года регионы должны будут также обозначать цветом раздельное накопление. Например, если все контейнеры одного цвета, то тот, который для вторсырья, должен быть выделен цветом и символами при помощи таблички, трафарета или наклейки.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2025 года.