РЭО: дороги из вторсырья построили в 26 регионах России

Переработанные материалы применили при строительстве и ремонте дорог, подведомственных Федеральному дорожному агентству, в 26 субъектах РФ в 2023 году. При этом на трех федеральных автодорогах, подведомственных государственной компании «Автодор», с 2021 по 2023 год применили более 5,7 млн тонн вторичных ресурсов и сырья.

«Дорожное строительство — одно из направлений отраслевой программы по применению вторички в строительстве и ЖКХ. Программа, над которой работали и специалисты РЭО, была принята в 2022 году, и уже сейчас мы можем подвести промежуточные результаты. В 2023 году при строительстве и реконструкции автодорог регионального, межмуниципального и местного значения, подведомственных Росавтодору, в 26 субъектах РФ применили 879,4 квадратных километра переработанного асфальтобетона (RAP), 12 тонн золошлаковой смеси, 91,79 тонны резиновой крошки, 4026,55 тонны вторичного щебня. Вместо захоронения данные отходы получили вторую жизнь, что соответствует принципам экономики замкнутого цикла и целям отраслевой программы», — сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Больше всего вторичных ресурсов и сырья применили в Астраханской, Саратовской, Рязанской и Нижегородской областях, а также в Пермском крае.

«Удельный объем применения вторичных ресурсов в дорожной отрасли зависит от конкретных применяемых технических решений, которые, в свою очередь, ограничены стоимостными и климатическими факторами. Он может быть определен только по опыту проектирования конкретных объектов дорожного строительства, но уже сейчас мы видим, что на многих дорогах федерального значения активно стало применяться вторсырье и вторичные ресурсы», — добавил Денис Буцаев.

На М-12 «Восток» для несущих слоев основания конструкции дорожной одежды использовали 5469,1 тысячи тонн шлаков черной металлургии (доменных и конверторных), для укрепления обочин — 71,7 тысячи тонн асфальтогранулята, для испытаний качества почвогрунта — 40 кубометров компоста. Почвогрунт также применили для устойчивости откосов и предотвращения сползания грунта, для эффективности озеленения и самовосстановления травяного покрытия в случае повреждения.

Для укрепления обочин 62,248 квадратных километра асфальтогранулята применили на двух участках (Км365+050 — Км389+000, Км372+000 — Км389+000) трассы М-3 «Украина» Москва — Калуга — Брянск — граница с Украиной и 75,284 тысячи тонн — на М-4 «Дон» Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск. Обочина, укрепленная асфальтогранулятом, более устойчива к размывам и разрушениям, в отличие от природных материалов.

Применение шлаков черной металлургии обеспечивает модуль упругости и его повышенную однородность, это дешевле и технологичнее природных материалов. Толщина слоев основания на шлаках черной металлургии может быть меньше на 10% по сравнению с природными каменными материалами.

Применение асфальтогранулята, в свою очередь, позволяет исключить доставку природных материалов для устройства обочины. Обочина, укрепленная асфальтогранулятом более устойчива к размывам и разрушениям, чем при применении природных материалов.

Испытания качества почвогрунта на основе вторичных ресурсов показали эффективность озеленения, отсутствие эрозионных процессов и сползания грунта.

Мероприятия отвечают принципам отраслевой программы «Применение вторичных ресурсов, вторичного сырья из отходов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2022 — 2030 годы». В 2022 году Правительство утвердило отраслевые программы применения вторичных ресурсов и вторичного сырья в промышленном производстве, в сфере сельского хозяйства, в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. До 2030 года довести уровень использования вторичного сырья в России необходимо до 25%.