РЭО: доля отечественных разрывателей пакетов на сортировках выросла до 43%

Российский экологический оператор представил данные отчета о технологиях обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) за 2024 год. Инфраструктура для переработки ТКО в России продолжает уверенно развиваться.

По итогам анализа, эксперты РЭО выяснили, что на 302 предприятиях по сортировке бытовых отходов располагается 449 производственных линий с пятью тысячами единиц технологического оборудования — сепараторы, разрыватели пакетов, барабанные грохоты и так далее. Подавляющее большинство этой техники произведено отечественными компаниями. Это наглядно демонстрирует высокий уровень развития российского машиностроения в сфере экологических технологий.

«Комплексный рост импортозамещения по всем ключевым типам высокотехнологичного оборудования — не случайность, а наглядный результат последовательной государственной политики импортозамещения. Данные убедительно показывают, что российская промышленность не только освоила производство сложных сепараторов, но и активно внедряет их на действующих предприятиях, вытесняя зарубежные аналоги», — отметила гендиректор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Особенно выросли показатели импортозамещения по воздушным сепараторам (рост до 32%) и разрывателям пакетов (их количество составляет 43% от общего числа).

«По итогам 2024 года была проведена масштабная инвентаризация технологий обращения с отходами в России. Она охватила 302 предприятия. Наши эксперты выявили значительный рост использования отечественного оборудования. Речь идет о критически важных высокотехнологичных типах сепараторов — оптических. Их доля выросла до 11%. Такие сепараторы используют камеры и сенсоры для распознавания и отбора конкретных типов материалов (пластика, бумаги, цветного металла). Это сложное и дорогое оборудование, и импортозамещение — важный показатель технологического развития», — добавил заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Баллистические сепараторы разделяют отходы по форме (например, плоские — картон и объемные — бутылки). Доля отечественных сепараторов этого типа увеличилась до 8%. Этот же показатель вырос до 12% для вихретоковых сепараторов — это важные механизмы для извлечения цветных металлов (особенно алюминия) из потока отходов. Их установка на большем числе линий напрямую увеличивает эффективность извлечения ценного сырья.

Один из самых заметных скачков наблюдается у воздушных сепараторов — доля отечественных выросла до 32%. Эти установки разделяют легкие (пленки, бумага) и тяжелые фракции (стекло, камни) с помощью воздушного потока. Рост на треть показывает активное внедрение базовых, но эффективных технологий российской сборки.

Лидером роста стали разрыватели пакетов с увеличением доли импортозамещения до 43%. Эти устройства критически важны на начальном этапе — они вскрывают мешки с ТКО, высвобождая содержимое для дальнейшей сортировки. Стремительный рост числа российских разрывателей пакетов говорит о массовом замещении импортных аналогов на самом «входе» технологической линии.

Тренд на замещение импорта усиливается: данные инвентаризации показывают, что на новых строящихся линиях доля зарубежного оборудования изначально ниже. Уже сегодня отечественные магнитные и вихретоковые сепараторы успешно конкурируют с зарубежными, а во многих сегментах (конвейеры, прессы, ПЭТ-перфораторы) российское оборудование стало основным.

Значительная доля российского оборудования не только укрепляет технологическую независимость отрасли, но и служит надежной основой для дальнейшего повышения эффективности переработки отходов и перехода к более устойчивой, экологически ориентированной модели экономики страны.