РЭО: дизайнеров-экологов начнут обучать в Косыгинском университете с 10 февраля

Продолжается набор на совместную программу дополнительного профессионального образования (ДПО) «Устойчивый дизайн одежды и обуви», разработанную совместно Российским экологическим оператором и Российским государственным университетом имени А. Н. Косыгина. Старт обучения — 10 февраля.

«К производству новой одежды важно осознанно подходить, тем более что в наше время устойчивое развитие стало важной тенденцией. Например, коллекции из переработанных материалов сейчас никого не удивляют. Специалисты из Косыгинского университета и эксперты РЭО совместно разработали программу повышения квалификации „Устойчивый дизайн одежды и обуви“. Благодаря курсу кадровый резерв экономики замкнутого цикла пополнится специалистами в области управления устойчивым развитием текстильной и обувной отрасли», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Эта программа является первым совместным образовательным проектом, созданным РЭО и Университетом Косыгина. Она включает 108 академических часов, посвященных теоретическому изучению принципов устойчивого дизайна и практическим занятиям для применения этих знаний на реальных производственных предприятиях.

Участники программы научатся выбирать экологически безопасные материалы, создавать долговечные изделия и внедрять технологии, обеспечивающие прозрачность в цепочках поставок и социальную ответственность производства.

РГУ им. А. Н. Косыгина стал участником Консорциума «Экономика замкнутого цикла» в 2024 году. Участники Консорциума разрабатывают образовательные программы в области устойчивых технологий и дизайна в текстильной промышленности, а также химической переработки отходов текстиля.

Старт обучения запланирован на 10 февраля 2025 года. Обучение будет проходить в дистанционном (синхронном) формате. Слушателям, успешно завершившим обучение, вручается удостоверение о повышении квалификации государственного образца.

Для поступления на программу заполните анкету по ссылке.