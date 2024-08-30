РЭО: девять регионов отстают в создании инфраструктуры по обращению с отходами

Карачаево-Черкесская Республика, Республика Татарстан, Приморский край, Ивановская, Орловская, Саратовская, Смоленская, Тверская области, Еврейская автономная область отстают в создании новых объектов по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) более чем на год.

Вопрос неисполнения регионами дорожных карт по строительству инфраструктуры обсудили 29 августа на заседании Межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами. Заседание провел глава Минприроды РФ Александр Козлов. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев выступил с докладом.

«По поручению правительства РЭО подписал дорожные карты с 75 регионами. Большинство инфраструктурных проектов в этих субъектах планируется создать на основе концессионных соглашений. Отмечу, что подготовка документации инвестпроектов требует значительного времени. А в девяти регионах мы фиксируем отставание по мероприятиям, предусмотренными дорожными картами, на срок более 1 года. В этих регионах ситуация критическая с точки зрения возможности реализации проектов в установленные ранее сроки», — сообщил Денис Буцаев.

Дорожные карты предусматривают заключение концессионных соглашений, проведение изысканий, разработку проектно-сметной документации, сроки создания объектов. Регионы, которые существенно опаздывают с созданием инфраструктуры, не исполняют дорожные карты, были вынесены на обсуждение в рамках заседания.

Также на штабе обсуждался вопрос деятельности региональных операторов, которые попадают в зону риска. К ним относятся регоператоры, у которых высокая дебиторская, кредиторская задолженность, низкая собираемость платежей, большие проблемы с качеством услуг, те операторы, которые в перспективе могут стать банкротами.

По словам заместителя генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексея Макрушина, в федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) должны быть внесены полные данные о деятельности регоператоров.

«Эти данные должны быть проверены регионом, и в случае, если имеются риски прекращения деятельности регионального оператора, субъект должен реагировать заранее, анализировать эти риски, анализировать причины, по которым эти риски возникают, и помогать региональному оператору, поддерживать его. Либо, наоборот, если есть понимание, что региональный оператор работает неэффективно и не справляется со своими задачами, то искать нового регионального оператора, который придет ему на смену», — отметил он.

РЭО продолжает отрабатывать вопросы деятельности региональных операторов и исполнения дорожных карт со всеми регионами, а также проводит в постоянном режиме мониторинг ситуации в отрасли, в частности на базе еженедельного штаба.

Межведомственная рабочая группа по решению вопросов в сфере обращения с отходами производства и потребления была создана в августе 2024 года по приказу министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова. В группу вошли представители РЭО, Совета Федерации, Государственной Думы, надзорных и федеральных органов власти, уполномоченные сотрудники от каждого субъекта.