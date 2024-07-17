РЭО: данные о предприятиях в 6 регионах не внесли в федеральную систему учета отходов

Российский экологический оператор провел 16 июля всероссийское онлайн-совещание с регионами по вопросу внесения данных в федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО). В ряде регионов наблюдается расхождение сведений либо невнесение данных по различным показателям. Например, в таких регионах, как Кабардино-Балкарская Республика, Приморский край, Республики Алтай, Бурятия, Ингушетия, Тыва, ни одна организация не подтвердила наличие объектов ТКО на территории субъектов РФ, на которых они осуществляют деятельность.

«Внесение данных во ФГИС УТКО стало обязательным с 1 декабря 2023 года. Однако не все регионы успели завершить данный процесс. РЭО провел ВКС, на котором с представителями отстающих регионов проговорили причины внесения некорректных данных либо отсутствия информации, а также обозначили сроки на исправление. Всего на совещании подняли четыре вопроса: по расхождению сведений, вносимых органами исполнительной власти субъектов РФ, региональными операторами и муниципальными образованиями, по невнесению балансовых показателей, по данным от мусоровозов через ГЛОНАСС, а также по подписанию внесенных в ФГИС УТКО данных электронной цифровой подписью», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

На территории Республик Алтай, Бурятия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Тыва, а также Приморского края юридические лица не подтвердили наличие объектов ТКО, где они осуществляют свою деятельность.

Согласно приказу № 919 Минприроды РФ, регионы должны вносить во ФГИС УТКО информацию по объектам инфраструктуры обращения с ТКО в соответствии с утвержденными территориальными схемами. Юридические лица вносят фактические данные по объектам. На данный момент в ФГИС УТКО они внесли информацию и подписали информацию о 868 объектах.

«Кроме того, приказ Минприроды РФ № 919 обязывает юрлиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области обращения с ТКО, на ежемесячной основе не позднее 10 рабочего дня месяца следующего за предыдущим размещать в ФГИС УТКО информацию по балансовым показателям обращения с ТКО — массы принятых на объект ТКО для последующей обработки, захоронения, утилизации и обезвреживания. При этом в 48 регионах на систематической основе данную информацию не размещают 174 юрлица. Таким регионам необходимо устранить недочеты в ближайшее время», — отметил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

ФГИС УТКО призвана стать качественным инструментом контроля за отраслью обращения с ТКО в России. Для этого РЭО проводит регулярный мониторинг внесения данных, вследствие чего будет собрано 100% информации об отрасли. Полнота, достоверность и доступность информации о состоянии отрасли обращения c ТКО позволят повысить эффективность сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО.

Для удобства внесения информации РЭО в постоянном режиме проводит селекторные совещания, на сайте размещены видеоуроки, инструкции пользователей и ответы на типовые вопросы.