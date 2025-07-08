РЭО: больше сотни мусоровозов поставят в новые регионы в 2025 году

В 2025 году в рамках программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, утвержденной распоряжением федерального Правительства Российской Федерации, Российский экологический оператор продолжает поставлять и безвозмездно передавать новым регионам спецтехнику для обращения с ТКО, контейнеры и бункеры.

«В июне этого года с регионами заключены договоры безвозмездной передачи 107 единиц специализированной техники для обращения с ТКО, — сказала генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова. — Увеличение парка спецтехники позволит регионам повысить эффективность и качество услуги, которую получают жители».

По этим договорам планируют передать в Донецкую Народную Республику 38 единиц техники, в Луганскую Народную Республику — 28 единиц, в Запорожскую область — 15 и в Херсонскую область — 26.

«В первом квартале 2025 года регионам уже было передано 29 единиц техники и 2 811 контейнеров и бункеров. С июля мы начинаем вторую часть поставки. — уточнил заместитель генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов. — На данный момент заключены договоры на поставку еще 107 единиц техники. 2 июля было передано 23 единицы техники, в том числе 10 мусоровозов в Донецкую Народную Республику и 10 мусоровозов, 2 ломовоза и 1 бункеровоз в Луганскую Народную Республику. Увеличение парка спецтехники позволит регионам повысить эффективность и качество предоставления услуги по обращению с ТКО».

Для развития сферы обращения с ТКО, повышения эффективности сбора отходов и эксплуатации переданного имущества с 2024 года в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях работают региональные операторы по обращению с ТКО.

В Луганской Народной Республике 2 июля приказами регионального Минприроды назначен региональный оператор АО «Экогород», который приступит к деятельности по вывозу отходов с 1 января 2026 года.