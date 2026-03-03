РЭО: больше половины россиян отметили положительные изменения в сфере обращения с отходами

Более половины жителей России (56,9%) отмечают, что за последние два года в сфере обращения с ТКО произошли положительные изменения. Об этом свидетельствуют данные ежегодного социологического исследования, проведенного Российским экологическим оператором.

Меньшая часть опрошенных (34,9%) респондентов не отметили явных позитивных изменений и придерживаются нейтральной позиции. Еще 8,2% участников опроса затруднились с оценкой.

По сравнению с предыдущим опросом зафиксировано снижение доли положительных оценок на 4 процентных пункта. Это произошло преимущественно за счет роста числа респондентов, затруднившихся с ответом.

«Реформа системы обращения с отходами — комплексный и масштабный процесс, который требует времени и последовательной работы. Мы видим, что большинство граждан уже отмечают позитивные изменения. При этом важно продолжать развитие инфраструктуры и усиливать информирование населения о проводимых положительных изменениях», — сообщили в пресс-службе компании.

Социологическое исследование проводилось в 2025 году методом телефонного опроса. В нем приняли участие 8,9 тысячи человек старше 18 лет из 89 регионов России.