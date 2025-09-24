РЭО: более 80 концессий на строительство объектов по обращению с отходами заключили с 2022 года

Строительство десятков новых объектов сортировки и переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) стало возможным благодаря заключению концессионных соглашений. Их подписывают власти субъектов и региональные инвесторы. Российский экологический оператор оказывает методологическую поддержку при структурировании и заключении концессионных соглашений.

«Сейчас реализуется 81 концессионное соглашение в 40 регионах. Сумма инвестиций в эти проекты составляет более 300 млрд рублей, — сообщила генеральный директор ППК „РЭО“ Ирина Тарасова. — Государственно-частное партнерство зарекомендовало себя как эффективный механизм развития инфраструктуры обращения с отходами».

Ирина Тарасова уточнила, что благодаря этим вложениям в стране появятся новые мощности по обработке отходов — 9,77 млн тонн в год, по утилизации — 3,95 млн тонн в год и по захоронению — 6,84 млн тонн в год.

Чтобы ускорить развитие инфраструктуры, в 2025-м году Правительство приняло распоряжение № 649-р. По нему 19 регионов могут заключать концессии без конкурса

и оперативно приступать к проектированию и строительству объектов. Это позволило ускорить сроки реализации проектов более, чем на год. РЭО оказал содействие

в подготовке документации 13 субъектам из этого списка. Они заключили 28 концессий почти на 112 млрд рублей, благодаря чему появятся мощности по обработке 3,1 млн тонн отходов. Среди них: Алтайский край (4 соглашения), Архангельская область (2), Еврейская АО (1), Карачаево-Черкесская Республика (1), Краснодарский край (1), Красноярский край (6), Курганская область (1), Оренбургская область (1), Приморский край (6), Республика Калмыкия (1), Республика Коми (1), Тверская область (1), Чукотский АО (1). Также РЭО консультировал Хабаровский край при заключении концессии в рамках частной инициативы.