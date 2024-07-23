РЭО: более 60% регоператоров по стране испытывают дефицит водителей

Российский экологический оператор выявил дефицит водителей мусоровозов у более 60% региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). При этом средние зарплаты водителя мусоровоза в зависимости от региона варьируются от 40 до 80 тыс. руб.

«Для качественного оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО необходимо первостепенно обеспечить своевременный вывоз отходов с мест их накопления. Однако, даже при полной укомплектованности автопарка, сделать это невозможно при отсутствии водителей спецтехники. По итогам проведенного опроса, более 60% регоператоров испытывают нехватку водителей. Укомплектованность квалифицированным персоналом является одной из важнейших составляющих в работе регоператора», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Региональные операторы отмечают, что кадровый дефицит на сегодняшний день составляет в среднем 30% от необходимого количества работников.

Для соблюдения графика вывоза отходов регоператоры вынуждены формировать график водителей в несколько смен, включая ночные. В некоторых регионах России водители мусоровозов вынуждены самостоятельно расчищать территории контейнерных площадок от навалов отходов, чтобы добраться до контейнеров. Например, в Оренбургской области в период очистки региона от последствий паводка водители мусоровозов на постоянной основе выполняли функции разнорабочих, что приводило к оттоку сотрудников.

«Основная проблема заключается в неконкурентной заработной плате водителей мусоровозов. В тариф регионального оператора при расчете ФОТ включены средние значения по отрасли ЖКХ, что достаточно сильно отличается от рыночной стоимости аналогичных специальностей в других отраслях. Так средние зарплаты водителя в зависимости от региона варьируются от 40 до 80 тыс. руб. Между тем, зарплаты водителей в коммерческих сферах (например, курьеров сервисов доставки), а также в сельскохозяйственных регионах в период посевной и сбора урожая могут быть в несколько раз выше», — сказал заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Для стабильной работы по вывозу отходов региональным операторам приходится значительно поднимать заработные платы водителей для найма нового персонала, выходя за рамки бюджета, согласованного в тарифе, и увеличивая реальную себестоимость вывоза отходов.