РЭО: более 400 единиц техники поставлено в новые регионы

Российский экологический оператор поставил в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области 442 единицы специализированной техники для обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), 22 720 контейнеров и бункеров за два года.

«В рамках реализации программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей (ПСЭР) в 2023–2024 годах РЭО закупил для нужд новых регионов 22 720 контейнеров и бункеров для ТКО. Также в новые регионы поставлено за два года 442 единицы специализированной техники для обращения с ТКО. План по поставкам специализированной техники для обращения с ТКО, контейнеров и бункеров по состоянию на 19 декабря 2024 года выполнен в полном объеме», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

За 2023–2024 годах в Донецкую Народную Республику было поставлено 95 единиц техники, 7226 контейнеров и бункеров.

В Луганскую Народную Республику — 138 единиц техники, 4957 контейнеров и бункеров.

В Запорожскую область — 94 единицы техники, 6958 контейнеров и бункеров.

В Херсонскую область — 115 единиц техники, 3579 контейнеров и бункеров.

Поставки в регионы осуществляются в соответствии с их заявками на получение новой техники и контейнеров.