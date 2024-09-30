РЭО: более 300 экоактивистов осмотрели заводы по переработке отходов в 15 регионах

Российский экологический оператор совместно с Движением «Экосистема» провел с 16 по 26 сентября марафон экскурсий на 22 объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Работу комплексов осмотрели 300 активистов в 15 субъектах РФ.

«Реформа отрасли активизировала строительство предприятий по обращению с отходами, которые являются важным элементом всей системы управления ТКО. Однако не менее значима экологическая просветительская составляющая реформы. Вместе с нашими партнерами — движением „Экосистема“ — мы организовали марафон экскурсий на объекты для активной молодежи, интересующейся экологической повесткой. Экоактивисты смогли подробно изучить принципы экономики замкнутого цикла и особенности системы управления отходами, а также убедиться в результативности реформы обращения с отходами, побывав на комплексах в 15 регионах страны», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Всего прошло 24 выезда на 22 объекта по обращению с ТКО, включая экоцентры, КПО, заводы, фабрики и музеи. В них приняли участие 300 активистов движения из Волгоградской, Рязанской, Воронежской, Свердловской, Челябинской, Вологодской, Самарской, Московской, Тамбовской, Красноярской, Псковской, Кемеровской, Тульской областей, а также из Севастополя и Республики Удмуртия.

Среди мест, которые посетили экоактивисты, были Немузеймусора, «Тамбовский мусороперерабатывающий завод ООО „КОМЭК“», Завод «Кузбасский Скарабей», «Экоцентр „Арт-решения“» и многие другие объекты.

«Марафон экскурсий объединил две главные цели нашего движения: во-первых, это практическая реализация экологической повестки — посещение объектов по обращению с отходами позволило оценить настоящее положение дел в этой отрасли, обратить внимание участников на важность правильной сортировки и дальнейшей переработки. Во-вторых, мы смогли заинтересовать активистов, в том числе молодых ребят, студентов, замотивировать их использовать те экознания, которые они получили, применять их в своей жизни», — отметил сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев.

В Волгоградской области добровольцы, среди которых студенты, отправились на площадку ЭкоЦентра Волгограда, посетили завод «Эко-Капитальник» и Волгоградский завод утилизации. Участникам показали современные технологии переработки.

В Московской области активисты увидели, как работают заводы «ЭкоПласт», «ЭкоТехПром» и КПО «Восток». Специалисты предприятий рассказали о своем опыте, трудностях и достижениях в сфере переработки отходов.

Планируется, что такие экскурсии на предприятия станут традицией, чтобы как можно больше людей увидело изнутри, как работает отрасль обращения с отходами, и стало практиковать бережное отношение к окружающей среде.