РЭО: более 30 заводов начнут использовать топливо из отходов в России

В России начали развивать производство топлива из отходов, которое позволит уменьшить объемы захоронения на полигонах до 50% к 2030 году. Готовность применять такую технологию уже выразило 31 предприятие промышленного сектора. Развитие этой сферы переработки отходов было запущено в рамках отраслевой программы «Применение альтернативного топлива из отходов в промышленном производстве на 2022–2030 годы», в подготовке которой принимали участие специалисты Российского экологического оператора. Правительство утвердило ее 28.12.2022 г.

«В 2022 году была утверждена отраслевая программа „Применение альтернативного топлива из отходов в промышленном производстве на 2022–2030 годы“. Специалисты Российского экологического оператора, Минпромторга России и представители субъектов РФ оценили потенциал применения RDF-топлива на предприятиях цементной и металлургической промышленности. Готовность начать использовать альтернативное топливо вместо его природных видов выразили 30 цементных заводов и одно металлургическое предприятие. Они определили проекты первого этапа и участки производства. Технология переработки отходов в топливо перспективна и позволит достичь снижения захоронения до 50%, что соответствует целям нацпроекта „Экологическое благополучие“», — сообщили в пресс-службе ППК РЭО.

RDF-топливо (Refuse-Derived Fuel, в переводе с англ. — топливо, полученное из отходов) представляет собой альтернативный источник энергии, изготавливаемый из отходов, которые образуются в домах, на производствах и в коммерческих предприятиях. Процесс его создания включает в себя дробление, разделение, обезвоживание и, при необходимости, сжатие отходов. При помощи технологий пиролиза и газификации такое топливо может быть переработано в синтетические топлива для выработки энергии, сырья для химической промышленности, производства удобрений и многого другого.

Фракция RDF (без инертных примесей) как сырье для технологий пиролиза и газификации к 2030 году может быть получена на любом созданном сортировочном комплексе во всех субъектах РФ. Для развития технологий пиролиза и газификации не требуется импортных технологий. Производство реакторов, как и выпуск адаптированного к синтетическим видам топлива энергетического оборудования, может быть запущено на отечественных предприятиях.

Перспективные области применения альтернативного топлива — топливно-энергетический комплекс (объекты тепло- и энергогенерации), жилищно-коммунальное хозяйство (коммунальные котельные). Также в перспективе в качестве альтернативного топлива могут применяться иные виды отходов: отходы деревообработки (опилки, древесная щепа, древесная обрезь, крупногабаритные древесные отходы), высушенный иловый осадок очистных сооружений, отработанные автопокрышки, выведенные из эксплуатации железнодорожные шпалы, горючие промышленные отходы и товары, утратившие потребительские свойства, отработанные масла, лаки, краски, жидкие отходы органических растворителей.