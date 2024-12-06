РЭО: более 3 тонн батареек собрали в Псковской области в рамках акции «Электросбор»

Осенью 2024 года в школах Псковской области состоялась 9-ая акция по сбору отработанных батареек для дальнейшей утилизации. Акция проходила при поддержке Фонда Президентских Грантов в формате конкурса. Всего за время акции было собрано более 3 тонн батареек и более 1,6 тонны электрохлама.

«Всего за девять сезонов акций «Электросбор-60» было собрано и передано на переработку 15 тонн отработанных элементов питания. А за время нынешней осенней акции было собрано 3233 кг батареек, 1629 кг электрохлама. Из Псковской области отходы были переданы на утилизацию в Ярославскую область в «Национальную экологическую компанию» (НЭК), которая извлечёт из опасных отходов полезные материалы и снова направит их на пользу людям», — сообщил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

В акции приняли участие более 70 школ. Участники могли сдать на переработку не только батарейки, но и ненужную технику. На протяжении осени школьники устраивали флешмобы, записывали видеоролики, рисовали плакаты, чтобы привлечь как можно больше участников и рассказать про акцию родителям, одноклассникам и друзьям.

По итогам акции организаторы отметили и вручили памятные подарки самым активным школам, педагогам и юным участникам из разных районов Псковской области.

Кроме того, в проведении экоуроков в различных учебных заведениях принимали участие и волонтеры местных экологических движений.

«Сбор на переработку небольших батареек может показаться незначительным вкладом в решение проблемы отходов, но не стоит забывать, что они относятся к опасным видам отходов. К тому же вовлечение молодого поколения через школы положительно влияет на использование инфраструктуры раздельного накопления отходов в целом, так как дети приносят новые полезные привычки в свои семьи», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Активисты акции призывают жителей Псковской области не выкидывать технику и батарейки в мусорное ведро и поучаствовать в весенней акции, которая состоится в регионе с 1 марта по 15 мая 2025 года.