РЭО: более 27 тонн отходов за два года отправили на переработку жители поселка в Ярославской области

Поселок Ивняки Ярославской области с населением всего 4,5 тысячи человек собирает на переработку около 100 кубов вторичных ресурсов ежемесячно. За 2022 и 2023 годы они собрали более 27 тонн отходов. В поселке создали эффективную систему раздельного сбора и передачи отходов на утилизацию. Российский экологический оператор отметил инициативность граждан.

«Небольшой поселок — Ивняки в Ярославской области — показал, что создать работающую систему сбора можно своими силами, начав с малого. Большую роль играют здесь экопросветительские акции, вовлечение детей, участие заготовителей, переработчиков и регионального оператора. Все участники этой цепочки демонстрируют приверженность принципам экономики замкнутого цикла и вносят значимый вклад в реформу обращения с отходами. А мы рады рассказать историю Ивняков, которые являются отличным примером для остальных городов и сел России», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

История развития раздельного сбора отходов в поселке началась 2,5 года назад. За это время маленькая группа энтузиастов выросла до большого числа соседей-сторонников и сбора около 100 кубов вторичных ресурсов на переработку ежемесячно.

Благодаря единомышленникам в подъездах поселка появляются небольшие стеллажи для сбора батареек, «добрых крышечек», чеков, блистеров от лекарств и прочих маленьких разновидностей вторичных ресурсов. К проекту присоединяются дети: школьники оформляют емкости для сбора крышечек и батареек, организуют сбор в школах и садах, проводят субботники с разделением собранных отходов, участвуют в благотворительных акциях.

Работники местного физкультурно-оздоровительного комплекса проводят большую просветительскую деятельность. По их просьбе активисты организовали в здании ФОКа сбор и все участники творческих и спортивных коллективов могут сдать на переработку мелкие фракции (крышечки, батарейки, блистеры, чеки, ручки, фломастеры, зубные щетки), а на уличной территории установлены экобокс и контейнер для сбора одежды.

Сотрудники сетевых и частных магазинов, продуктовых ларьков, аптек, пунктов выдачи тоже подключаются к сбору и безвозмездно сдают картон, упаковочную пленку и чеки.

Экобоксы, устанавливаемые в поселке, выполнены из переработанного на ярославском предприятии «Планета Дом» пластика. Установкой и обслуживанием занялась компания-заготовитель «ТоргВторма». По итогу вывоза вторсырье возвращается в поселок в виде уличной экомебели (скамеек, вазонов, урн) из сданного пластика, что является большой мотивацией для жителей.

«К развитию инфраструктуры поселка подключаются и переработчики. „Национальная экологическая компания“ — крупный переработчик из Ярославля — поддержала инициативу местных жителей и подарила новый модуль для оборудования круглосуточной экостанции рядом с ТСЖ „Ивняковское“. А переработчик ветоши из соседней Ивановской области — компания „Лидертекс“ — установил специализированные боксы для сбора ненужного текстиля», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

При поддержке ярославского регионального оператора по обращению с ТКО — ООО «Хартия» — осенью текущего года в поселке появился первый общественный компостер для раздельного сбора пищевых отходов и опавших листьев.

Организаторы собираются протестировать правильность его использования местными жителями и скорость накопления, чтобы масштабировать сбор до многосекционного компостера весной 2025 года. В планах внедрение компостирования собранных опавших осенью листьев для нужд благоустройства.

На сегодня в поселке установлены и функционируют уже 1 экостанция, 6 экобоксов, 3 контейнера для сбора текстиля, 1 контейнер для сбора стекла. Организован и небольшой «экодом» для обмена ненужными вещами (одеждой, обувью, игрушками, банками для консервации, настольными играми, книгами, изделиями для творчества).

«Главными участниками проекта остаются сами жители поселка, которые все больше вовлекаются в раздельный сбор, с которыми и организация общественного компостера по сбору пищевых отходов не страшна: приносят вторсырье, соблюдают правила, сами пересыпают листвой и перекладывают картоном компостер», — комментирует экоактивист поселка Лариса Миронова.

Сдать свои отходы на переработку через площадки для раздельного сбора в Ивняках иногда приезжают жители соседних поселков и городов.

Планы на будущее у жителей — сделать на всех контейнерных площадках пофракционный раздельный сбор отходов, установка фандоматов/экопунктов или открытие небольшого экоцентра.