РЭО: более 18 миллионов школьников узнали об основах циклической экономики

Российский экологический оператор выступил партнером всероссийских занятий «Разговоры о важном». Классные часы, посвященные обращению с отходами, провели для учеников 1-11 классов по всей стране. Занятия под названием «День Земли — каждый день» были приурочены ко Дню Земли, который отмечается 22 апреля.

Программа занятий охватывала основы циклической экономики, осознанного потребления, раздельного сбора отходов и вторичного использования ресурсов. Во время уроков дети узнали, какие материалы подлежат переработке и почему важно сортировать отходы. Формат занятий включал также интерактивные задания и практические упражнения, направленные на формирование экологических привычек.

Отдельным элементом стала командная интерактивная игра «Экоактивити». Участники объясняли экологические термины разными способами — словами, жестами или рисунками.

«Экологическое просвещение должно начинаться с подрастающего поколения. В этом году занятия „Разговоры о важном“ по теме экологии прошли более чем в 40 тысячах школ и охватили свыше 18 миллионов школьников, —отметила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова. — Важно, чтобы молодые люди понимали, как их повседневные решения влияют на окружающую среду. Сегодня задача состоит не только в развитии инфраструктуры, но и в формировании устойчивой культуры обращения с отходами».

«Разговоры о важном» проходят еженедельно во всех образовательных организациях страны. Основные темы занятий связаны с ключевыми аспектами жизни человека в современной России.