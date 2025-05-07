РЭО: более 1500 жителей Подмосковья приняли участие в экологических играх «Уберу»

В Подмосковье завершился первый из пяти этапов экоигр на базе сервиса «Уберу» . К ним присоединилось более 1500 участников. Организаторами конкурса выступили Российский экологический оператор и Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Завершился первый этап экоигр, которые популяризируют экологический образ жизни среди жителей Московской области. Конкурс проходит на базе сервиса „Уберу“. Состязания — увлекательные и максимально наглядные. Как итог — в создание экономики замкнутого цикла вовлекаются не только взрослые, но и дети», — отметила гендиректор ППК РЭО Ирина Тарасова.

В рамках первого этапа участники должны были пригласить друзей, начать сортировать отходы дома, искать пункты приема вторсырья на карте в приложении «Уберу», посетить субботник, сдать вторсырье в любом пункте.

Игры проходят в пять этапов с 31 марта по 21 сентября 2025 года. Чтобы принять участие в экоиграх, необходимо скачать приложение «Уберу» (App Store, Google Play, Rustore, AppGallery), зарегистрироваться, затем проходить еженедельные задания и прикладывать отчеты к каждому из них.