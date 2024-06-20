РЭО: более 15 тысяч дошкольников приняли участие в конкурсе экокостюмов

Российский экологический оператор подвел итоги конкурса экокостюмов с использованием вторичного сырья в дошкольных образовательных организациях и школах. Конкурс, в котором приняли участие более 15 тысяч детей, прошел в рамках Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята» и Всероссийской акции «Россия — территория Эколят — Молодых защитников Природы».

«Среди самых юных граждан нашей страны также важно распространять принципы экономики замкнутого цикла, через понятные практики и конкурсы объяснять, для чего это нужно, как отходы могут возвращаться в оборот, что использование вторсырья — это возможность защитить окружающую среду от излишнего антропогенного воздействия. Более 15 тысяч детей, принявших участие в конкурсе, смогли перенять экопривычки в столь юном возрасте и стать участниками реформы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и построения экономики замкнутого цикла», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Всего в конкурсе приняли участие 15 289 детей из 1410 дошкольных образовательных организаций и 750 общеобразовательных организаций 13 субъектов Российской Федерации (Республики Алтай, Карелия и Крым, Карачаево-Черкесская Республика, Краснодарский и Хабаровский края, Астраханская, Ленинградская, Ростовская, Сахалинская, Тамбовская и Челябинская области, Ямало-Ненецкий автономный округ).

«Конкурс способствовал формированию у детей навыков грамотного обращения с твердыми коммунальными отходами и раздельного сбора отходов, повторного использования материалов, а также расширению общего кругозора, развитию творческих и интеллектуальных способностей ребенка», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Конкурс проводился в двух номинациях: «Эколята — Дошколята» — образовательные организации субъектов Российской Федерации на уровне дошкольного образования; «Эколята» — общеобразовательные организации субъектов Российской Федерации на уровне начального общего образования (1 — 4 классы).

Инициаторами проведения конкурса выступили Программный комитет Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы» в Совете Федерации, Российский экологический оператор и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.