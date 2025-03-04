РЭО: более 100 утилизаторов вошли в реестр РОП

Компании по переработке макулатуры, полимеров, стекла, шин, электроники и других фракций вошли в реестр утилизаторов, формируемого в рамках расширенной ответственности производителей (РОП).

За 2024 и начало 2025 года в реестр вошел 101 утилизатор, в проверках которых участвовали специалисты Российского экологического оператора.

«Реестр утилизаторов создавался в рамках повышения прозрачности рынка по утилизации отходов и для того, чтобы сформировать реальное представление о количестве предприятий-переработчиков вторичного сырья. За 2024 и 2025 годы в него вошла 101 компания, успешно прошедшая документарную проверку и последующую выездную оценку. Среди них утилизаторы алюминия, макулатуры, полимеров, стекла, дерева, батареек, электроники, текстиля, шин, комбинированной упаковки и нефтепродуктов. Их общие мощности составляют 5,6 млн тонн в год», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В 2024 году в реестр утилизаторов вошли 79 компаний, в январе и феврале 2025-го — 22. Это компании, которые занимаются утилизацией таких фракций, как алюминий (3 компании), батарейки (1), бумага (2), дерево (2), древесная щепа (1), комбинированная упаковка (1), макулатура (19), нефтепродукты (2), полимеры (30), стекло (12), текстиль (4), шины (6), электроника (7), электротехника (5).

В реестр также вошли компании, которые занимаются переработкой нескольких видов вторсырья: бумага, картон и комбинированная упаковка (1 компания), дерево, шины и резиновые технические изделия (РТИ) (1), резина и шины (1), шины и РТИ (7).

Крупнейшими заводами, вошедшими в реестр, стали утилизаторы макулатуры — ООО «СУХОНСКИЙ КБК» в Вологодской области мощностью 347,5 тысячи тонн в год и ЗАОР «НП НЧ КБК ИМ. С.П.ТИТ​ОВА» в Татарстане мощностью 327 тысяч тонн в год.

Малые производства также прошли проверки и попали в реестр. Например, это переработчик стекла ООО «МАГИСТРАЛЬИНВЕСТ» в Нижегородской области мощностью 98,1 тонны в год и переработчик полимеров ООО «АЮ» в Татарстане мощностью 317 тонн в год.

В реестр утилизаторов вошли компании из таких регионов, как Алтайский край (2 компании), Архангельская, Белгородская, Брянская, Владимирская (2), Вологодская (2), Воронежская (2) области, г. Москва (2), г. Санкт-Петербург (2), Ивановская (2), Калужская (3), Кемеровская (4) области, Краснодарский (1), Красноярский (3) края, Ленинградская (3), Липецкая (4), Московская (20), Нижегородская (4), Омская (3), Пензенская (1) области, Пермский край (3), Республики Адыгея (2), Башкортостан (4), Марий Эл (1), Мордовия (1), Татарстан (7), Ростовская (3), Рязанская (1), Самарская (2), Свердловская (3) области, Ставропольский край (3), Тверская (1), Томская (1), Тульская (1), Тюменская (2), Челябинская (3), Ярославская (6) области.

«С 2024 года в рамках реформы РОП начал работу реестр утилизаторов, созданный по инициативе РЭО и Минприроды России. Его цель — исключить из системы компании, которые лишь формально заявляют об утилизации отходов, но не ведут реальной деятельности. Производители и импортеры товаров и упаковки могут либо сотрудничать с утилизаторами из реестра, что экономически выгоднее, либо выплачивать экологический сбор. Проверка предприятий включает выездные инспекции, оценку оборудования и подтверждение заявленных мощностей, что помогает обеспечить прозрачность и эффективность системы утилизации», — сообщил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

Реестр утилизаторов заработал в 2024 году. По существующему законодательству переработчики могут оказывать услуги производителям и импортерам товаров по выполнению нормативов утилизации в рамках РОП и предоставлять соответствующие акты только с момента включения в реестр. Чтобы компании могли разобраться в новых требованиях в части реестра утилизаторов и РОП, РЭО создал отдельный раздел на сайте с необходимыми разъяснениями. В частности, на сайте размещены рекомендации по подготовке документов для включения в реестр утилизаторов.