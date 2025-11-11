РЭО: более 10 млн квадратных метров линолеума из переработанных материалов произвели в России

Российская компания «Технолайн», входящая в реестр утилизаторов, выпустила свыше 10 миллионов квадратных метров линолеума и других покрытий, изготовленных с применением переработанных пластиковых бутылок и другой тары на основе полиэфирного волокна, изготовленного из пластиковых бутылок. Предприятие расположено в Самарской области.

«Развитие переработки и вовлечение вторичных ресурсов в производство — ключевая задача для перехода к экономике замкнутого цикла. Такие проекты показывают, что переработанное сырье становится полноценной основой для создания современных и качественных товаров, снижая нагрузку на окружающую среду», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

По данным «Технолайн», за последний год предприятие выпустило около более 10 миллионов квадратных метров основы для линолеума. Для его производства использовалось 2 500 000 кг полиэфирного волокна, произведенного из ПЭТФ. ПЭТФ — это разные пластиковые тары, бутылки, упаковка, похоже на ПЭТ, но более ударопрочный материал.

«Технолайн» применяет современные технологии переработки, включая иглопробивное производство нетканых материалов. Благодаря этому удается создавать продукцию высокого качества при минимальном воздействии на природу.

Реестр утилизаторов, который ведет Российский экологический оператор, включает предприятия, фактически занимающиеся переработкой отходов и их возвращением в хозяйственный оборот. Попадание в реестр подтверждает, что производство соответствует экологическим требованиям и способствует развитию перерабатывающей отрасли страны.