РЭО: благодаря ИИ число незаконных свалок в Подмосковье сократилось на 57%

Автоматизированная система «ОССиГ-контроль», включенная в реестр ИТ-решений РЭО, позволила снизить количество незаконных свалок отходов в Московская область на 57% за три года работы.

Цифровое решение направлено на контроль оборота отходов строительства, сноса и грунтов и предотвращение их несанкционированного размещения. Система построена на базе технологий искусственного интеллекта и в режиме реального времени распознает транспортные средства и их государственные регистрационные знаки, определяет наличие груза и отслеживает маршрут движения с помощью инфраструктуры видеоконтроля на дорогах. Данные автоматически сверяются с разрешениями на перевозку в системе «Электронный талон».

В случае выявления нарушений, например, грузовик не заехал на комплекс по переработке строительных отходов и при этом продолжил путь уже без груза в кузове, сформированные материалы направляются в уполномоченные органы для дальнейшего реагирования.

«Применение технологий искусственного интеллекта позволяет выстроить прозрачный контроль за перемещением строительных отходов и оперативно пресекать нарушения. Практика Московской области подтверждает эффективность такого подхода. За время работы системы в регионе выявлено более 5 тысяч незаконных свалок», — отметили в пресс-службе РЭО.

Разработчик системы — ГК «Урбантех» — группа компаний, специализирующаяся на цифровых технологиях для городской среды и транспортной инфраструктуры.