РЭО: беговую дорожку из переработанных шин установили в Казани

Беговую дорожку из переработанных автомобильных шин открыли на набережной реки Казанки в Казани. Для ее создания местный регоператор устроил сбор шин от местных жителей.

«На набережной Казанки сделали экологичную беговую дорожку из старых шин. Их собрали жители города во время специальной акции. Люди сдали более 830 кубометров отходов. Это хороший пример, как бизнесу, власти и обществу вместе заботиться об экологии и повторно использовать отходы», — отметили в пресс-службе ППК РЭО.

Длина дорожки составила более 3,5 километра, от экстрим-парка «Урам» до Ленинской дамбы, ширина — 2 метра.

Открытие дорожки приурочено к старту Казанского марафона 3 мая. Именно его основателю — директору серии спортивных мероприятий TIMERMAN Вадиму Янгирову — принадлежит идея создания дорожки.

Проект поддержала мэрия Казани и Дирекция парков и скверов, которые интегрировали его в долгосрочную стратегию развития территории.

Генеральным партнером выступила компания СИБУР, взявшая на себя полное финансирование работ.