РЭО, Башкирия и «Акрон Холдинг» будут развивать утилизацию отходов электроники

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров и гендиректор АО «Акрон Холдинг» Павел Морозов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере утилизации отходов электрического и электронного оборудования (ОЭЭО). Подписание состоялось 7 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Из отходов электроники и электротехники можно получать ценные ресурсы, но также в них могут содержаться опасные компоненты. При этом должна быть тщательная система сбора ОЭЭО. Таким образом важно создавать комплексную инфраструктуру по обращения с отходами электроники и электротехники. Для этого РЭО, правительство Башкирии и „Акрон Холдинг“ подписали соглашение о сотрудничестве, совместно займемся развитием системы утилизации ОЭЭО в регионе», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В рамках соглашения рассматривается возможность создания современного высокотехнологичного объекта утилизации электронных отходов, что отвечает задачам федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Кроме того, реализация проекта позволит создать новые рабочие места.

«Башкортостан для нас является стратегическим регионом, в котором мы видим огромный потенциал для развития в сфере обращения с отходами. В ближайшей перспективе мы будем налаживать в Республике эффективную систему сбора и сортировки электронных отходов. Предприятия „Акрон Холдинга“ обладают значительным опытом в этом вопросе. Организованные нами пункты и инструменты сбора электроники в нескольких регионах уже продемонстрировали высокие результаты. Лучшие наработанные практики мы применим и в Башкирии», — отметил генеральный директор ГК «Акрон Холдинг» Павел Морозов.

Премьер-министр Правительства РБ Андрей Назаров отметил, что за последние 4 года республика значительно повысила свой экологический рейтинг и выразил уверенность, что экологические проекты, которые реализуются сегодня в Башкортостане, позволят достигнуть еще более высоких показателей.

«Мы поставили себе цель — стать лидером по реализации „мусорной“ реформы. Продолжается работа по внедрению раздельного сбора мусора. При этом перед нами стоит задача дальнейшего развития инфраструктуры сбора ТКО, в том числе их раздельного накопления. Одна из важнейших задач в этом направлении — строительство объектов обращения с отходами и переход на экономику замкнутого цикла. Для нас она вполне решаема, так как мы расширяем перечень отходов, вовлекаемых в переработку», — считает Андрей Назаров.

РЭО выступает экологическим партнером XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит в Санкт-Петербурге 5−8 июня.