РЭО анонсировал вторую научную конференцию для студентов

«Мы уверены, что именно молодежь задает вектор развития отрасли на будущее. Подобные инициативы позволяют студентам не только проявить себя в научных исследованиях, но и предложить реальные решения, которые можно применить в практике. Для РЭО важно создавать такие площадки, где формируется новое поколение специалистов, способных развивать экономику замкнутого цикла и экологическую культуру в стране», — отметили в пресс-службе РЭО.

Конференция нацелена на выявление талантливых студентов, поддержку их интереса к экологическим исследованиям, обмен опытом и популяризацию идей экономики замкнутого цикла. Участники представят научные и исследовательские проекты по переработке отходов, ответственному производству и потреблению, цифровизации отрасли, климатически нейтральным технологиям и перспективам энергетической утилизации ТКО.

Конференция пройдет в три этапа: с 16 сентября по 16 октября включительно принимаются заявки и тезисы работ, с 16 по 26 октября пройдет отбор лучших проектов. Финальный очный этап состоится в рамках Молодежного дня РЭФ, где 10 финалистов представят свои доклады. Авторы 20 лучших работ попадут в итоговый сборник конференции.

К участию приглашаются студенты российских и зарубежных вузов любого профиля и уровня подготовки. Все подробности о правилах участия и форма заявки доступны в положении о конференции на сайте РЭФ.

По организационным вопросам и вопросам подачи тезисов обращаться к Керимовой Валерии Мухтеремовне kerimova-vm@rudn.ru, +7 (977) 468-66-06.