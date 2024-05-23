РЭО анонсировал создание Ассоциации развития экомониторинга

Российский экологический оператор выступил с инициативой создания Ассоциации развития экомониторинга. Об этом представители РЭО сообщили 21 мая на сессии «Создание комплексной системы экологического мониторинга» в рамках ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. В сессии принял участие первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Константин Цыганов.

«ФГИС „Экомониторинг“ должна стать основным рабочим инструментом получения информации, комплексного анализа и прогнозирования состояния окружающей среды для обеспечения потребностей населения, организаций, органов власти. Это большая комплексная задача, в решении которой необходимо объединить усилия регионов, природопользователей, производителей оборудования и программного обеспечения для экомониторинга, научных и общественных организаций. Понимая это, РЭО, который является оператором ФГИС, выступил с инициативой по объединению компетенций на единой площадке новой Ассоциации развития экомониторинга», — сообщил Денис Буцаев.

Инициатива РЭО по созданию Ассоциации развития экомониторинга была поддержана Минприроды России. Важным направлением деятельности Ассоциации станет оказание необходимого содействия Минприроды России в создании и развитии ФГИС «Экомониторинг».

«Ни в одной из существующих информационных систем не собирается такого значительного количества данных о различных объектах окружающей среды, какое предполагается в создаваемой ФГИС „Экомониторинг“. Обеспечить полноту и актуальность информации, а значит, и востребованность ФГИС „Экомониторинг“, возможно только при согласованном взаимодействии поставщиков информации, в том числе федеральных и региональных органов власти, а также юридических лиц, являющихся природопользователями», — отметил заместитель генерального директора по цифровизации ППК «РЭО» Алексей Буров.

Деятельность Ассоциации планируется вести по нескольким направлениям. Среди них содействие в совершенствовании методологической и нормативно-правовой базы, помощь регионам и хозяйствующим субъектам в организации систем экологического мониторинга и содействие в масштабировании лучших практик, а также содействие в организации обучения специалистов в сфере экомониторинга, острый дефицит на которые испытывают даже регионы-лидеры.

«Важным показателем своевременности и актуальности объединения усилий и компетенций на единой площадке стала поддержка нашей инициативы регионами-лидерами в организации комплексного экомониторинга — Москвой

и Московской областью, Российским экологическим обществом, а также рядом ведущих компаний производителей оборудования и программного обеспечения для экомониторинга, — рассказал в ходе сессии советник генерального директора по вопросам экологического мониторинга ППК «РЭО» Сергей Егоршев.

Согласно Федеральному закону от 04.08.2023 № 450-ФЗ, РЭО определен оператором федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды (ФГИС «Экомониторинг»).