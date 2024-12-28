РЭО анонсировал изменения РОП с 1 января 2025 года

Норматив утилизации упаковки увеличится до 55% с 1 января 2025 года, также будут повышены ставки экосбора и вступят в силу новые правила отчетности. Обо всех изменениях, которые заработают в рамках расширенной ответственности производителей (РОП), рассказал Российский экологический оператор.

«Закон о совершенствовании механизма РОП вступил в силу 1 января 2024 года. С 2025 года вступают в силу новые нормативы утилизации упаковки. Сейчас они составляют 10%-45% в зависимости от материала упаковки, но со следующего года вырастут до 55% для всех видов упаковки. Напомню, что производители обязаны исполнять ответственность в рамках РОП. Сделать это они могут самостоятельно, утилизируя отходы на своих подтвержденных мощностях, либо заказать услугу у проверенных утилизаторов из реестра РЭО, либо уплатить экосбор. Кстати, ставки экосбора также вырастут с 2025 года, это большой шаг в достижении целей нацпроекта, так как ставки не пересматривались с 2015 года. Совершенствование механизма РОП является неотъемлемой частью формирования экономики замкнутого цикла, направленной на снижение образование отходов и полигонное захоронение», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Нормативы утилизации

Закон № 451-ФЗ, направленный на совершенствование системы РОП, был принят в августе 2023 года и вступил в силу 1 января 2024 года. Он возлагает обязанность по утилизации упаковки на ее производителей.

С 1 января 2025 года производители обязаны обеспечивать утилизацию отходов в отношении 55% массы упаковки, произведенной на территории Российской Федерации, а также ввезенной из государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), или государств — членов ЕАЭС.

С 2026 года они должны будут отвечать за утилизацию 75% выпущенной упаковки, с 2027 года — за 100%. Таким образом, норматив по утилизации 55% упаковки устанавливается до конца 2025 года.

Ставки экосбора

С 2025 года будут пересмотрены ставки экологического сбора. Они будут повышены на 15% по отношению к 2024 году, в 2026 году на 8% по отношению к 2025 году и в 2027 году на 4% по отношению к 2026 году.

Отчетность

До 15 апреля 2025 года производители и утилизаторы впервые начнут предоставлять отчетность с учетом новых правил. В частности, данные будут сверяться с Федеральной таможенной службой (ФТС) и налоговой (ФНС).

Отчеты от производителей и утилизаторов должны соответствовать данным из других государственных систем, — ФНС, ФТС, Росстата, ГИС «Промышленность», «Меркурий», системы маркировки «Честный знак» и прочих. Отчетность РЭО будет верифицировать в единой федеральной государственной информационной системе учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ).