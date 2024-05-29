РЭО актуализирует данные о наилучших технологиях размещения отходов

Техническая рабочая группа подготовила шаблоны для сбора информации об объектах размещения отходов, в том числе твердых коммунальных (ТКО). Полученные данные войдут в справочник по наилучшим доступным технологиям (ИТС НДТ), которые будут внедряться в отрасли по обращению с отходами и способствовать не только модернизации производств, но и улучшению экологической ситуации в России.

«Представители РЭО входят в состав технической рабочей группы по актуализации информационно-технического справочника (ИТС) 17−2021 „Размещение отходов производства и потребления“. При участии наших экспертов были подготовлены унифицированные отраслевые шаблоны для сбора и обработки данных от объектов размещения отходов. Полученные сведения будут использованы для актуализации справочника и информации о НДТ, что обеспечит внедрение новых технологий в области размещения ТКО, способствующих достижению целей охраны окружающей среды», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Также полученные данные позволят скорректировать существующие технологические показатели для объектов размещения ТКО, а также установить новые технологические показатели.

«Актуализация упростит хозяйствующим субъектам процедуру расчета технологических нормативов и получения комплексного экологического разрешения (КЭР)», — добавил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.

Подготовленные шаблоны содержат сведения о технологической схеме и наилучших доступных технологиях, реализуемых на объекте, о характеристике используемого оборудования, о поступающих отходах, выбросах и сбросах загрязняющих веществ, а также о результатах мониторинга объекта размещения отходов.